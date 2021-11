Périgueux Médiathèque Pierre Fanlac Dordogne, Périgueux Bal folk à la médiathèque! Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Médiathèque Pierre Fanlac, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

Venez apprendre à danser le folk et passez un moment convivial à la médiathèque avec le groupe les Zinzonaires! Et si, comme Jane Austen, vous pensez que « De l’amour de la danse à l’amour il n’y a qu’un pas. », prenez un de nos badges « cœur à prendre »! Bal folk avec les Zinzonaires Médiathèque Pierre Fanlac 12 avenue Georges Pompidou 24000 Périgeux Périgueux Dordogne

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T22:00:00

