Salle des fêtes, Bertrichamps (54), le samedi 18 juin à 21:00

Après une première tentative échouée le 6 juin 2020, on tente une nouvelle fois notre premier Bal Folk à Bertrichamps. Cette fois-ci Folk’xygène nous fait le plaisir de remplacer “Les Jumelles à Dédé” et accompagnera “Lune à tics “! Quel plaisir de se retrouver tous pour, pourquoi pas, le Bal de Fin de Covid !? Notez la date : Samedi 18 Juin *source : événement [Bal Folk à Bertrichamps 54 ](https://agendatrad.org/e/35516) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

7€

2022-06-18T21:00:00 2022-06-18T01:00:00

