Bal – Feu d’artifice Créhen Créhen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Créhen

Bal – Feu d’artifice Créhen, 13 juillet 2022, Créhen. Bal – Feu d’artifice

Parking salle polyvalente Créhen Côtes d’Armor

2022-07-13 – 2022-07-13 Créhen

Côtes d’Armor Bal – Feu d’artifice

Repas grillades Réservation avant le 8 juillet : par téléphone ou dans les commerces de Créhen : boulangerie Aux délices Créhennais, bar Le Menhir, Friterie-épicerie Chti Commerce, mais aussi dans les commerces de Pluduno : boulangerie Labat et le bar Le Zinc +33 6 19 28 97 21 Bal – Feu d’artifice

Repas grillades Réservation avant le 8 juillet : par téléphone ou dans les commerces de Créhen : boulangerie Aux délices Créhennais, bar Le Menhir, Friterie-épicerie Chti Commerce, mais aussi dans les commerces de Pluduno : boulangerie Labat et le bar Le Zinc Créhen

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Créhen Autres Lieu Créhen Adresse Parking salle polyvalente Créhen Côtes d'Armor Ville Créhen lieuville Créhen Departement Côtes d'Armor

Créhen Créhen Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crehen/

Bal – Feu d’artifice Créhen 2022-07-13 was last modified: by Bal – Feu d’artifice Créhen Créhen 13 juillet 2022 Parking salle polyvalente Créhen Côtes d'Armor

Créhen Côtes d'Armor