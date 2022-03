Bal fete du printemps Cevenord,Bessèges (30), 20 mars 2022, .

Bal fete du printemps

Cevenord, Bessèges (30), le dimanche 20 mars à 14:00

Attention ! Annulé en cas de pluie. En cas de météo mitigée, n’hésitez pas à nous contacter … Sophie 06.42.50.62.36 Bertrand 07 68 27 70 29 Dimanche 20 mars à Cevenord, Bessèges. La vida locale, la casa’bieres, La factory verte et le b.a.l des oiseaux organisent La Fête du printemps, A partir de 11h, journée troc de plantes et de graines, échanges autour du jardinage. 11h30 : l’association Fruits oubliés seront présents pour nous apprendre à bouturer la vigne et tout au long de la journée bal avec Les chapeaux de roues: Des cordes, des peaux, des boutons…. harpe celtique, accordéon, guitare, violon, tabla, darbouka, composent une partition à 8 mains pour proposer un bal folk à écouter et à danser. buvette et restauration sur place avec la casa’bieres et la vida locale. plus de renseignement sur le mail : lavidalocale30@gmail.comou facebook: ” LaVida Locale.” cordialement, mélodie de la vida locale , 07.74.56.48.69 *source : événement [Bal fete du printemps](https://agendatrad.org/e/35910) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

prix libre

avec les chapeaux de roues

Cevenord,Bessèges (30) Cevenord, 30160 Bessèges, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T14:00:00 2022-03-20T18:00:00