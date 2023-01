Bal festival musette Bélus Bélus Bélus Catégories d’Évènement: Bélus

Bal festival musette Salle polyvalente Maurice Dufau Bélus Landes

2023-01-22 15:00:00 – 2023-01-22 19:00:00

Bal avec l'orchestre Festival musette dans la grande salle Maurice Dufau. Danses variées. Rafraîchissements, pâtisseries et Bourriche avec des entrées gratuites pour le prochain bal.

