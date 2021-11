Bal Fest-Noz Colombelles, 27 novembre 2021, Colombelles.

Bal Fest-Noz Rue des ateliers Le Wip Colombelles

2021-11-27 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-27 01:00:00 01:00:00 Rue des ateliers Le Wip

Colombelles Calvados Colombelles

Le Wip et le Cercle danserien vous invitent à une soirée festive, conviviale mais surtout bretonne !

En famille, entre amis ou seul, de 7 à 90 ans, venez découvrir la richesse des danses et mélodies bretonnes. Ambiance conviviale garantie !

Au programme :

À 20h : initiation aux danses bretonnes

Et à 21h : FEST-NOZ : Deux groupes vous feront danser toute la soirée

Retrouvez le programme complet sur le site du Wip.

Crêpes et cidre seront à déguster sur place.

bonjour@le-wip.com +33 2 52 56 98 07 https://www.le-wip.com/

dernière mise à jour : 2021-11-19 par