du lundi 21 juin au jeudi 24 juin à Théâtre Pitoëff

Né à partir des textes surréalistes des mélodies de Francis Poulenc, ce spectacle original fait revivre les plus belles d’entre elles – mais rarement jouées! – avec piano ou orchestre. Cette intrigue policière vous plongera au début des années 1920 près des falaises normandes. Là-bas, vous découvrirez les habitants du château de Montonsson et du village qui le jouxte, à la recherche d’un mystérieux criminel qui se cache sans doute parmi eux. **Direction artistique**: Christophe Bitar **Mise en scène:** Priscilla Chevrot **Direction**: Christophe Bitar et Alice Businaro **Costumes**: Héloïse Raemy **Décors et lumières:** Alice et Zdenka Tchamkerten **Avec**: Aileen Wang, Alexis Matthey, Alice Businaro, Alice Dreier, Angelina Komiyama, Anthony Paccot, Antoine Locher, Aurélie Wolhauser, Catherine Dreher, Christophe Bitar, David Burkhard, David Ferreira, Edwin Lebreton, Elisa De Marco, Emma Brawand, Gabriel De Jesus, Guillaume Broillet, Héloïse Raemy, Jean-Noël Fermaud, Julien Baldacci, Laure Dieudonné , Lauric Ramusat, Laya Borel, Léonie Naïm, Leonor Emery, Lisa Ratajczyk, Lucie Marcille, Marie Colongo, Noé Dene, Noémie Colongo, Oscar Esmerode, Rémy De Lorenzo, Syméon Newell, Takuma Miyai, Vincent Ernst.

CHF 0.- / chapeau à la sortie

Les mélodies de Poulenc reconverties en une tragi-comédie lyrique aux allures de thriller! – Opérette Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève

2021-06-21T20:00:00 2021-06-21T22:00:00;2021-06-22T20:00:00 2021-06-22T22:00:00;2021-06-23T20:00:00 2021-06-23T22:00:00;2021-06-24T20:00:00 2021-06-24T22:00:00

