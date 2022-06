Bal et feu d’artifice Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair

Bal et feu d’artifice Hérouville-Saint-Clair, 13 juillet 2022, Hérouville-Saint-Clair. Bal et feu d’artifice

Parking de la Fonderie (bal) et bois de Lébisey (feu d’artifice) Hérouville-Saint-Clair Calvados

2022-07-13 20:45:00 20:45:00 – 2022-07-13 23:00:00 23:00:00 Hérouville-Saint-Clair

Calvados Hérouville-Saint-Clair La Ville d’Hérouville Saint-Clair célèbre la fête nationale avec un grand bal populaire sur le thème « Disco Fever » accompagné par l’orchestre Flashback dès 20h45.

La Ville d'Hérouville Saint-Clair célèbre la fête nationale avec un grand bal populaire sur le thème « Disco Fever » accompagné par l'orchestre Flashback dès 20h45.

À partir de 23h, vous avez rendez-vous avec le grand feu d'artifice thématisé autour de Sir Elton John. Le feu sera accompagné d'un show laser et musical rendant hommage à la superstar britannique.

