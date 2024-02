Bal enchanté Salle St-Maurice 105 avenue Alexis Capelle à Bègles Bègles, dimanche 24 mars 2024.

Bal enchanté Deux chorales accompagnées de leurs musiciens font danser le public le dimanche 24 mars 2024 Dimanche 24 mars, 16h00 Salle St-Maurice 105 avenue Alexis Capelle à Bègles 5 euros l’entrée, gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

Un bal est organisé par les chorales Crech’Endo de Bègles et La Volière de Bordeaux le 24 mars prochain. Les choeurs et leurs musiciens, dynamiques et joyeux, feront danser le public sur des rythmes de jazz, blues, valse, rock, java, mambo…!

Rendez-vous à la salle St-Maurice, 105 avenue Alexis Capelle à Bègles, à 16h (durée estimée : deux heures), le 24 mars 2024. Prix d’entrée fixé à 5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Pâtisseries et boissons à la vente sur place.

Salle St-Maurice 105 avenue Alexis Capelle à Bègles 105 avenue Alexis Capelle 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://crechendo.fr »}]

chorale bal

Chorale La Volière