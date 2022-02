Bal en Soir – Duo du Balcon, Triodactyle Salle Tassencourt,Versailles (78)

Bal en Soir – Duo du Balcon, Triodactyle Salle Tassencourt,Versailles (78), 30 avril 2022, . Bal en Soir – Duo du Balcon, Triodactyle

Salle Tassencourt, Versailles (78), le samedi 30 avril à 19:00

Enfin, les bals peuvent reprendre, quel bonheur ! Au programme : Cours débutant de 17h à 18h30, bal de 19h à 0h avec le Duo du Balcon et Triodactyle. Les conditions sanitaires seront celles en vigueur le jour du bal. Ouverture des portes pour le bal à 18h30. ***Duo du BalconDuo du Balcon est un duo composé des frères Congrega, avec Aurélien au bouzouki irlandais et Jérémie à la guitare. Situé entre sonorités irlandaises et esprit rock, accentué par des riffs énergiques ou des passages “floydien”, ce petit duo a tout un univers à vous faire découvrir au travers d’un parquet de danse…[https://duodubalcon.wixsite.com/duodubalcon-folk/about](https://duodubalcon.wixsite.com/duodubalcon-folk/about?fbclid=IwAR3j8Xtu7yvrgdoMtS_0G63CwIAKe85_D7suI2clG4dvK6iV9eGtFbA5Df4)[https://www.youtube.com/watch?v=ix6674fUnAE&t=41s](https://www.youtube.com/watch?v=ix6674fUnAE&t=41s&fbclid=IwAR3j8Xtu7yvrgdoMtS_0G63CwIAKe85_D7suI2clG4dvK6iV9eGtFbA5Df4) ***Triodactyle***Le Triodactyle est un animal à 3 pattes, formé dans l’ère brutale du CoVID19. Chacun des 3 membres du Triodactyle touche au milieu folk à sa manière : un violon à l’écorce traditionnelle, qui puise dans des racines jazz, une guitare aux cordes bretonnes, forgées dans le rock, un accordéon diatonique, aux accents aigus, graves, et circonflexes. Encore juvénile, le Triodactyle sortira pour la première foi le 8 janvier, de l’habitat qui l’a vu faire ses premières griffes : les parquets sauvages de la période covid.[https://www.youtube.com/watch?v=dDjR5XFMAV4](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdDjR5XFMAV4%26fbclid%3DIwAR1oFbxRqbkqkj7DKqt1ioTIVEaiwRe-1THrIRifmV_6G-GdAxNFzaG2LIA&h=AT2PHhpVZzgZvKhRT8YNRqc-BxNjDZQzpQVmVTLfmyJ-PYmfLZEJaRd7uj-2ts3IMFKclrT-LhTT8gtO6nOdAjjwSxD06yYOQbI6KV6Orq2DgexT0cOSubURMs3kiCvGwcPDHBQLzcvYDtb-_2hw&__tn__=q&c%5B0%5D=AT3SfuImGy0VGTghO6DX7z9P8jiU94RZxkTmaN4Mfwz8aoRYH1iOeh8oLMg8ZTLmtdBNm0n14BMCpKVKl3Pu5IUw0kFcy5wwX3EPNCk2Ahl8eInvb2lhICjMx1BQmqPtiElm5gYOwCWgY4CEKk3d-XIhhhfRw3ne3EuyL3mt6YVJSnzI) ***Cours débutant de danses folk / traditionnelles ***De 17h à 18h30 *** Tarifs ***- 12€ / 8 €* / 5 €** sur place et 10€ / 7 €* / 3 €** en prévente*Tarif réduit pour les étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RSA, Versaillais.**Tarif enfants (10-18 ans). Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans. Ouverture de la billetterie le 1er mars : www.balensoir.fr *** Accès ***12 rue Pierre Lescot, 78 000 Versailles Le parking est gratuit à proximité.Pensez aussi au covoiturage : nous vous proposons un service de mise en contact gratuit sur [www.balensoir.fr](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.balensoir.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2env0fkTGR73J8hwMqt644xiVECJUN3V8GnbuLF962KnJ-PFc7_Hr75Cc&h=AT0Q2IQR3KBnEsyetXrBNgR-q0mCNuE-DzdNSvgmxiR5rK9hgLU-Z0m_-qjpowShBt3P8zml7dmzYDI-b9wQQIQj64bFVQXCW9RbqNW4jYZNQNm4LXMrMMqd_GNwvRNZw6MZyGHGuPKtQQVUyca1&__tn__=q&c%5B0%5D=AT3SfuImGy0VGTghO6DX7z9P8jiU94RZxkTmaN4Mfwz8aoRYH1iOeh8oLMg8ZTLmtdBNm0n14BMCpKVKl3Pu5IUw0kFcy5wwX3EPNCk2Ahl8eInvb2lhICjMx1BQmqPtiElm5gYOwCWgY4CEKk3d-XIhhhfRw3ne3EuyL3mt6YVJSnzI) *source : événement [Bal en Soir – Duo du Balcon, Triodactyle](https://agendatrad.org/e/35625) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8-10 €

avec Duo du Balcon Salle Tassencourt,Versailles (78) 12, Rue Pierre Lescot Salle Tassencourt, 78000 Versailles, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T19:00:00 2022-04-30T23:30:00

Détails Autres Lieu Salle Tassencourt,Versailles (78) Adresse 12, Rue Pierre Lescot Salle Tassencourt, 78000 Versailles, France lieuville Salle Tassencourt,Versailles (78)

Salle Tassencourt,Versailles (78) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//