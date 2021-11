Ville de Bruxelles Grand Hospice Bruxelles-Capitale, Ville de Bruxelles Bal en plein air à Bruxelles ! Grand Hospice Ville de Bruxelles Catégories d’évènement: Bruxelles-Capitale

Ville de Bruxelles

Bal en plein air à Bruxelles ! Grand Hospice, 30 octobre 2021, Ville de Bruxelles. Bal en plein air à Bruxelles !

Grand Hospice, le samedi 30 octobre à 15:30

HK est à Bruxelles cette semaine pour une série de concerts à La Maison qui Chante. Comme toutes les représentations affichent complet, il nous propose une session de rattrapage en plein air, samedi 30 octobre à 16h dans les jardins du Grand Hospice ! **Ouverture des portes 15h30, concert à 16h.** Concert acoustique, en extérieur, entrée libre et sans pass sanitaire. Nous ferons tourner un chapeau dans le public pour celles et ceux qui voudront et pourront soutenir les musiciens, à vot’ bon cœur :) Jauge limitée, arrivez avant 16h !

Entrée libre, participation de soutien libre au chapeau

Concert acoustique improvisé dans les jardins du Grand Hospice Grand Hospice Rue du Grand Hospice, 7, 1000 Bruxelles Ville de Bruxelles Pentagone Bruxelles-Capitale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T15:30:00 2021-10-30T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bruxelles-Capitale, Ville de Bruxelles Autres Lieu Grand Hospice Adresse Rue du Grand Hospice, 7, 1000 Bruxelles Ville Ville de Bruxelles lieuville Grand Hospice Ville de Bruxelles