Bal en Chantier – Bal folk & initiation Salle des fêtes, 17 février 2023, Le Faouët .

Le rendez-vous mensuel des Folkeurs revient bel et bien ! Cela se passe un vendredi par mois à la salle des fêtes du Faouët (la salle est proche du boulodrome). Moyennant simple changement de jour et de lieu par rapport à l’ancienne version, la formule reste la même qu’avant : un parquet à l’abri, de la musique, un temps d’initiation pour permettre à tous, débutants comme aguerris, de rentrer dans la danse et d’y rester jusqu’à la fin du bal. En souliers, pieds nus ou en baskets, c’est ouvert à tout le monde avec participation libre pour défrayer les musicien-ne-s qui se déplacent pour le plaisir de nos oreilles et de nos pieds ! 19h : initiation à une danse folk (ou plusieurs) avec Marie et Jean-Phi ; 20h30 : auberge espagnole (apportez de quoi partager à boire et à manger) ; 21h : bal folk avec Le P’tit Bal de Camille puis scène ouverte et bœuf. Apportez vos instruments en tous genres pour nous faire danser… Folk bien sûr ! Le P’tit bal de Camille (vous le connaissez, depuis les confinements, obligé !) est un solo de bal folk 100% vocal au looper peuplé de lutins, d’éclats de rire, de poésie, d’un brin de folie et de douceur ! 100% de compositions originales, ce projet chanté a émergé d’une performance : écrire une chanson par jour pendant les deux mois du 1er confinement. Sur youtube, ce sont 40 chansons pour 40 danses différentes ! Sur scène, ça fait plus d’une heure de chansons harmonisées sur fond de percussions vocales et de bonne humeur ! Ouvert à tous.

lesfolkeurs22@gmail.com

