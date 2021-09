Montreuil Les Roches Montreuil, Seine-Saint-Denis Bal Émoi – Cie Désuète Les Roches Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Bal Émoi – Cie Désuète

le samedi 16 octobre à Les Roches

le samedi 16 octobre à Les Roches

“Le bal Emoi est un bal qui initie au mouvement dansé, en privilégiant la relation parents-enfants. L’éveil des sensations, la créativité, la danse et le jeu sont autant d’outils que nous explorons avec les publics parents/enfants, pour développer l’apprentissage de la coordination corporelle dans la relation à l’autre. Ce bal est une histoire chorégraphique participative et musicale, une histoire dansée, également un apprentissage à la danse de duo, un approfondissement de la relation. Il permet de partager la danse d’une manière ludique et agréable et d’approfondir, au cœur d’un conte musical et dansé, la relation parents-enfants.”

4 €, réservation obligatoire.

Bal parent – enfant Les Roches 19 rue Antoinette 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T10:40:00;2021-10-16T11:00:00 2021-10-16T11:40:00

