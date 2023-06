BAL ÉLECTRIQUE #9 • LE MANGE BAL + DEKOLAZ Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers, 7 juillet 2023, Aubervilliers.

Le vendredi 07 juillet 2023

de 19h00 à 00h30

.Tout public. payant Tarif plein : 10.99 EUR

Tarif réduit : 8.99 EUR

Le Bal Électrique est de retour sur les parquets pour l’édition #9 !

Le 7 juillet, réserve ta soirée et viens danser le bal folk-trad et le groove minéral aux accents de maloya, jazz, néo-trad, forró sur un parquet magnifique dans un lieu magique : Le Point Fort d’Aubervilliers !

Au programme :

LE MANGE BAL

Oublie tout ce que tu sais sur l’accordéon, la clarinette et les bals populaires. Le Mange Bal vient cuisiner le bal folk en l’arrosant de beat pimenté et de basses juteuses ! L’electro-trad festive du Mange Bal mélange les danses traditionnelles et les musiques électroniques sur les dance floors et sur les parquets. Viens rencontrer l’Ogre du Mange Bal dans une soirée inoubliable entre le bal folk et la free-party !

DEKOLAZ

C’est un univers bleuté qui vous immerge doucement sous le roulement des percussions, de la harpe et de l’accordéon. Au croisement du bal et des musiques improvisées, leur groove minéral vous emporte dans la danse et leurs voix survolent les sonorités incandescentes. Dans les profondeurs du rythme, la complicité s’installe entre les peaux, les cordes, les anches. Un bal tout en nuance et des compositions originales inspirées de maloya, jazz, néo-trad, forró.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

Contact : https://www.lepointfort.com/events/bal-electrique-9/ https://www.facebook.com/events/796056421863921 https://shotgun.live/fr/events/bal-electrique-10-le-mange-bal-dekolaz

