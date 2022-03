Bal – Duo Roblin-Pacher + Stage “danses du Poitou” Pourquoi Pas,Café Culturel,Bordeaux (33), 21 mai 2022, .

_____________________________________________ Après deux ans de galères, de (dé)(re)confinements, d’organisations d’événements avortées, de réunions interminables… l’[association Carric-Carrac](https://www.facebook.com/carric.carrac/) est heureuse de vous proposer son premier bal, avec le [duo Roblin-Pacher](https://agendatrad.org/groupe/duo-pacher-roblin_2167.html) ! ![](https://agendatrad.org/img/evenements/2022/05/21/bal-duo-roblin-pacher_36067.png) Répertoires poitevins et berrichons sont explorés avec brio et fougue par ce beau duo qui associe les riches et belles expériences musicales de Christian Pacher au violon, accordéons et au chant, et Benoît Roblin à la vielle à roue et au chant. Deux musiciens complices, meneurs de bal, qui offrent leur énergie au service de la danse. “C’est où ? C’est quand ??” : rendez-vous Samedi 21 Mai au [Pourquoi Pas ? Café Culturel !](https://www.facebook.com/pourquoipasbordeaux) [(97, rue Malbec, à Bordeaux)](https://g.page/pourquoipasbordeaux?share) – AU PROGRAMME : ▶ 14h – 17h : Stage de danses du Poitou, animé par Christian Pacher, ▶ 20h – 21h : Initiation aux danses de bals, offerte par Carric-Carrac ▶ 21h – ?? : LE BAL !! Restauration et bar sur place. Musiciens, n’hésitez pas à apporter vos instruments, aucune fin de bal n’est à l’abri d’un bœuf sauvage improvisé ! – BILLETTERIE : – TARIFS : ▶ Stage : 20€ tarif plein / 15€ tarif réduit ▶ Bal : 10€ tarif plein / 7€ tarif réduit ▶ Stage + Bal : 25€ tarif plein / 20€ tarif réduit Bal gratuit pour les moins de 12 ans ! Bénéficiaires des tarifs réduits (sur justificatifs) : adhérents Carric-Carrac, étudiants, moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minimas sociaux ⚠ Merci d’avance de bien vouloir respecter les mesures sanitaires en vigueur au moment de l’événement ! _____________________________________________ *source : événement [Bal – Duo Roblin-Pacher + Stage “danses du Poitou”](https://agendatrad.org/e/36067) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

