Le bal du Tout-Monde est annulé.

Horaire : 16:00 18:30

Gratuit : non 5 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 Le bal du Tout-Monde est annulé. Spectacle à danser ambiancé par 4 danseurs·ses et 1 DJ – Jeune public. Bienvenue à bord du vol « Africameraïbe », à destination de l’archipel du « Tout–Monde ». Ici, pas question d’attacher sa ceinture : le groove est roi ! La mifa du « Tout–Monde » est votre guide dans ce road trip dansant. D’une escale à l’autre, vous êtes invité.e.s à un voyage qui rapproche des îles et des continents. Sapé.e.s de vos habits de lumière, il n’y a plus qu’à vous laisser contaminer et à chalouper en laissant le bon temps rouler ! Danses sacrées, danses sociales, danses de couples, danses de club, le « Bal du Tout-Monde » vous invite à traverser un éventail de danses à partager. Une grande fête irrésistible. Chorégraphie-écriture : Marie Houdin Passage chorégraphique d’Ensemble Cuba, sur le morceau « La Habana Buena » de Palo! composé et transmis par Vanessa Neira Danseurs-meneurs : Gabriel UM, Vanessa Neira, Andrège Bidiamambu, Marie Houdin Musicien : DJ Freshhh Durée : 2h30 Public : à partir de 6 ans, en famille Dans le cadre du Festival Nijinskid (27 janvier au 11 février 2022) Salle Les 3 Iles adresse1} Indre 44610

02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme

