Bal du foot Lignières-de-Touraine Lignières-de-Touraine Lignières-de-Touraine Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Lignières-de-Touraine

Bal du foot Lignières-de-Touraine, 18 février 2023, Lignières-de-Touraine Lignières-de-Touraine. Bal du foot Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire

2023-02-18 19:30:00 – 2023-02-18 Lignières-de-Touraine

Indre-et-Loire Lignières-de-Touraine 25 EUR Soirée dansante avec repas animé par DJ Ludo. Réservation jusqu’au 29 janvier 2023 via le site helloasso ou par téléphone. Soirée dansante avec repas animé par DJ Ludo. Réservation jusqu’au 29 janvier 2023 via le site helloasso ou par téléphone. https://www.helloasso.com/associations/us-lignieres-de-touraine/evenements/bal-du-foot/widget?fbclid=IwAR3PsXEsQaDDJfQGWmGnJ6Zdj4jYs_NgYaDNKDy92Mkw-ckeKKyguoHq43g mairie

Lignières-de-Touraine

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Lignières-de-Touraine Autres Lieu Lignières-de-Touraine Adresse Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire Ville Lignières-de-Touraine Lignières-de-Touraine lieuville Lignières-de-Touraine Departement Indre-et-Loire

Bal du foot Lignières-de-Touraine 2023-02-18 was last modified: by Bal du foot Lignières-de-Touraine Lignières-de-Touraine 18 février 2023 Indre-et-Loire Lignières-de-Touraine Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire

Lignières-de-Touraine Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire