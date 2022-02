Bal du dimanche de la SORGA (Réservation conseillée / Pass vaccinal obligatoire) Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Bal du dimanche de la SORGA (Réservation conseillée / Pass vaccinal obligatoire) Lacanau, 20 mars 2022, Lacanau. Bal du dimanche de la SORGA (Réservation conseillée / Pass vaccinal obligatoire) Salle des Fêtes de Lacanau Avenue Albert François Lacanau

2022-03-20 14:30:00 – 2022-03-20 17:30:00 Salle des Fêtes de Lacanau Avenue Albert François

Lacanau Gironde Lacanau Bal du dimanche de la SORGA (Réservation conseillée / Pass vaccinal obligatoire) Toutes danses & démonstration de Forro Dimanche 20 mars de 14h30 à 17h30 à la Salle des Fêtes de Lacanau 10€ adhérents SORGA / 15€ non adhérents Boisson et encas compris Réservation conseillée / pass vaccinal obligatoire Bal du dimanche de la SORGA (Réservation conseillée / Pass vaccinal obligatoire) Toutes danses & démonstration de Forro Dimanche 20 mars de 14h30 à 17h30 à la Salle des Fêtes de Lacanau 10€ adhérents SORGA / 15€ non adhérents Boisson et encas compris Réservation conseillée / pass vaccinal obligatoire +33 5 57 17 92 73 Bal du dimanche de la SORGA (Réservation conseillée / Pass vaccinal obligatoire) Toutes danses & démonstration de Forro Dimanche 20 mars de 14h30 à 17h30 à la Salle des Fêtes de Lacanau 10€ adhérents SORGA / 15€ non adhérents Boisson et encas compris Réservation conseillée / pass vaccinal obligatoire Salle des Fêtes de Lacanau Avenue Albert François Lacanau

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lacanau Autres Lieu Lacanau Adresse Salle des Fêtes de Lacanau Avenue Albert François Ville Lacanau lieuville Salle des Fêtes de Lacanau Avenue Albert François Lacanau Departement Gironde

Lacanau Lacanau Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacanau/

Bal du dimanche de la SORGA (Réservation conseillée / Pass vaccinal obligatoire) Lacanau 2022-03-20 was last modified: by Bal du dimanche de la SORGA (Réservation conseillée / Pass vaccinal obligatoire) Lacanau Lacanau 20 mars 2022 Gironde Lacanau

Lacanau Gironde