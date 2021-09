Paris Rosa Bonheur à l'Est au Chalet de la Porte Jaune Paris Bal du Dimanche à la Guinguette Rosa Bonheur à l’Est au Chalet de la Porte Jaune Paris Catégorie d’évènement: Paris

du dimanche 12 septembre au dimanche 19 décembre à Rosa Bonheur à l’Est au Chalet de la Porte Jaune

Rosa Bonheur à l’Est ouvre son bal Guinguette tous les dimanches de 14h à 18h à compter du 12 septembre. Venez guincher et jouer les prolongations de l’été !

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T14:00:00 2021-09-12T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00;2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T18:00:00;2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T18:00:00;2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-31T14:00:00 2021-10-31T18:00:00;2021-11-07T14:00:00 2021-11-07T18:00:00;2021-11-14T14:00:00 2021-11-14T18:00:00;2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T18:00:00;2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T18:00:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-19T14:00:00 2021-12-19T18:00:00

