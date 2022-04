BAL DU COLLECTIF MEDZ BAZAR + THE RESIDENTS Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

île de France

BAL DU COLLECTIF MEDZ BAZAR + THE RESIDENTS Le Point Fort d’Aubervilliers, 8 avril 2022, Aubervilliers. Bal dansant & labo musical tout en un, avec le collectif Medz Bazar et The Residents

Date et horaire exacts : Le vendredi 08 avril 2022

de 20h00 à 23h00

payant Prévente : 10 EUR AU PROGRAMME LE BAL DU COLLECTIF MEDZ BAZAR [ Bal ] Sur le point de sortir son 4e album le 9 juin prochain, le Collectif Medz Bazar, finaliste de la 5e édition du Prix des Musiques d’ICI, vient chauffer le plancher avec un bal au Point Fort ! Au programme : danses d’Europe, du Moyen Orient et des Etats-Unis. Main dans la main pour une danse arménienne, grecque ou kurde en couple pour une mazurka auvergnate ou une valse cajun en freestyle total pour tout ce que vous voulez l’objectif est le même : s’éclater comme des fous ! On en a grand besoin… THE RESIDENTS [ Laboratoire musical ] THE RESIDENTS est un groupe de musiciens amateurs qui se retrouvent auprès de 2 musiciens professionnels – Samir Inal (Fanfaraï) et Julien Fert – venus d’horizons divers, de l’Afghanistan, à la Turquie, au Soudan, en passant par la Côte d’Ivoire. Depuis plusieurs semaines, ils se retrouvent collectivement pour créer et partager. Des sons connus reviennent à la mémoire, les chants de là-bas, les corps se mettent en mouvement, les langues se délient. Vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir des compositions personnelles mais aussi des reprises de chansons traditionnelles soudanaises, afghanes ou encore égyptiennes. Le groupe partage cet héritage grâce au son du Oud, des percussions, du piano et des voix inspirantes. L’espace de création invite au présent, il permet de poser quelque chose dans l’instant où se mélange des éléments d’ici et de là-bas. Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès Aubervilliers 93300 Contact : https://www.lepointfort.com/events/bal-du-collectif-medz-bazar-the-residents/ https://www.facebook.com/events/285265463758502?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://bit.ly/3tkE5bT Billetterie

BAL DU COLLECTIF MEDZ BAZAR + THE RESIDENTS

Détails Catégories d’évènement: Aubervilliers, île de France Autres Lieu Le Point Fort d'Aubervilliers Adresse 174 Avenue Jean Jaurès Ville Aubervilliers lieuville Le Point Fort d'Aubervilliers Aubervilliers Departement Paris

Le Point Fort d'Aubervilliers Aubervilliers Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubervilliers/

BAL DU COLLECTIF MEDZ BAZAR + THE RESIDENTS Le Point Fort d’Aubervilliers 2022-04-08 was last modified: by BAL DU COLLECTIF MEDZ BAZAR + THE RESIDENTS Le Point Fort d’Aubervilliers Le Point Fort d'Aubervilliers 8 avril 2022 aubervilliers Le Point Fort d'Aubervilliers Aubervilliers

Aubervilliers Paris