Bal du carnaval Place René Pourny Pontarlier, samedi 2 mars 2024.

Bal du carnaval Place René Pourny Pontarlier Doubs

Organisé par la ville de Pontarlier.

Dès 21 h et pour la première fois cette année, le carnaval de Pontarlier se clôturera par un bal déguisé gratuit à l’Espace Pourny avec DJ DIDICH & LET DZUR. N’oubliez pas de vous déguiser pour que la fête soit encore plus belle !!! EUR.

Place René Pourny Espace Pourny

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté accueil.ces@ville-pontarlier.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 21:00:00

fin : 2024-03-02 03:00:00



