Bal du Carnaval Jouques, samedi 23 mars 2024.

Bal du Carnaval Jouques Bouches-du-Rhône

L’équipe de Brasser en Provence est de retour pour le Grand Bal du Carnaval qui va vous permettre d’exprimer votre créativité et de vivre votre plus belle nuit. Aux platines cette année, des DJ’s pour une sono mondiale et tropicale.

Pour la troisième année consécutive, au centre socioculturel décoré et transformé pour l’occasion, venez en famille ou entre amis pour manger un morceau, déguster une bière et surtout dévoiler votre plus beau déhanché.

Aux commandes des platines, Dj Andrej introduira le bal avec l’expérience des ses 30 années à mixer hits d’aujourd’hui, standards incontournables et autres pépites chaloupées.

Ce sera ensuite à Dj Wakuba del Pullo de s’emparer du dancefloor. Depuis une dizaine d’année, au sein du trio Mobylette sound system et de leur triporteur sonorisé, ce DJ sillonne tous les festivals de Provence pour apporter son éclairage sur les musiques du monde. Des Balkans aux Antilles, du Brésil au Cameroun, de Kingston à Jakarta, le bal sera endiablé, masqué et coloré.

Bière artisanale, vin local et jus de fruit pour votre plus grand plaisir.

Restauration assurée par le foodtruck Braise et Tournebroche, spécialiste des grands festivals. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:00:00

fin : 2024-03-23 00:00:00

Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur brasserenprovence@gmail.com

L’événement Bal du Carnaval Jouques a été mis à jour le 2024-02-26 par Commune de Jouques