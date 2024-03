Bal du carnaval à la Barraca Zem La Barraca Zem Lille, samedi 16 mars 2024.

Bal du carnaval à la Barraca Zem La Barraca Zem vous propose une soirée festive Samedi 16 mars, 17h30 La Barraca Zem Ouvert à tous

Samedi 16 mars c’est le Bal du Carnaval à la Barraca Zem

Le mois de mars marque le début de la saison des carnavals. La Barraca Zem vous propose une soirée festive: restitutions, initiations et spectacles en samba, danse du monde, capoeira et percussions brésiliennes enfant et adulte, le tout autour d’une buvette associative et un petit spectacle en plus!

Le programme des festivités :

17h30-18h : Spectacle Cabarnaval, création unique des Fous de la Joie

18h15-18h30 : Restitution Éveil avec Lucie Adnet: « Sambalélé »

18h30-19h30 : Musique live avec la BANDA BAF & Toninho Almeida + initiation danse samba avec Amanda Veloso

19h30-19h45 : Tableaux de danse Samba adultes + nouvelle initiation en danse Samba pour les retardataires

19h45-20h45 : Musique live avec BANDA BAF (percussions et chants/cavaquinho)

20h30-21h : Restitution des ateliers enfants danse du monde et capoeira

Jusqu’à 21h30: HAPPY END

La Barraca Zem 38 rue d’Anvers Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.barracazem.fr/ [{« type »: « email », « value »: « brasilafrofunk@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 51 70 09 14 »}]