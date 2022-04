Bal du 5ème lundi! c’est reparti chapelle saint michel,Toulouse (31), 30 mai 2022, .

Bal du 5ème lundi! c’est reparti

chapelle saint michel, Toulouse (31), le lundi 30 mai à 20:30

Le bal du 5ème lundi, c’est reparti! La Roulotte vous accueille à la Chapelle Saint Michel à Toulouse pour 2 heures de bal! 20h30 Fabio Folk en première partie Sólo neo trad en looping guitare flûte percu. 21h30 La Roulotte Orchestre pour certains, fanfare pour d’autres, et parfois même big band, **La Roulotte** peut être définie de diverses façons. Elle est constituée d’une vingtaine de musiciens qui jouent de la musique Trad. « Trad » signifie de style « traditionnel », mais le répertoire de **la Roulotte** est composé par 4 membres du groupe. Née de la rencontre de musiciens et de danseurs aux détours de bals, **La Roulotte** prend plaisir à faire danser au son de valses, mazurkas, scottishs, polkas, cercles circassiens, etc. Les instruments sont variés : accordéon diatonique, chromatique, violon, clarinette, flûte, guitare, charango, violoncelle, contrebasse, tuba, cajon, congas, etc. Au plaisir de vous retrouver sur les parquets ! Participation libre et nécessaire *source : événement [Bal du 5ème lundi! c’est reparti](https://agendatrad.org/e/36522) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

libre

avec Fabio Folk et La Roulotte

chapelle saint michel,Toulouse (31) 18, Grande Rue Saint-Michel chapelle saint michel, 31400 Toulouse, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-30T20:30:00 2022-05-30T00:30:00