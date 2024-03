Bal du 15 août Michel Ville Bléré, jeudi 15 août 2024.

Bal du 15 août Michel Ville, de 15h30 à 19h30 sur la Place Charles Bidault à Bléré.

Gratuit

Qui d’autre que Michel Ville et son orchestre pour interpréter les plus grands succès de la chanson française et internationale d’hier à aujourd’hui ? Un voyage dans le temps à travers les modes, les rythmes, les mélodies et la danse sous toutes ses formes.

Place Charles Bidault

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@blere-touraine.com

