Bal du 14 juillet Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wingen-sur-Moder

Bal du 14 juillet Wingen-sur-Moder, 23 juillet 2022, Wingen-sur-Moder. Bal du 14 juillet

Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

2022-07-23 18:30:00 – 2022-07-23 Wingen-sur-Moder

Bas-Rhin Wingen-sur-Moder Bal animé par l’orchestre Stéréo, grand feu d’artifice, petite restauration sur place. +33 3 88 89 75 69 Bal animé par l’orchestre Stéréo, grand feu d’artifice, petite restauration sur place. Wingen-sur-Moder

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wingen-sur-Moder Autres Lieu Wingen-sur-Moder Adresse Wingen-sur-Moder Bas-Rhin Ville Wingen-sur-Moder lieuville Wingen-sur-Moder Departement Bas-Rhin

Bal du 14 juillet Wingen-sur-Moder 2022-07-23 was last modified: by Bal du 14 juillet Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder 23 juillet 2022 Wingen-sur-Moder, Bas-Rhin

Wingen-sur-Moder Bas-Rhin