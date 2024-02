Bal du 14 juillet Locquénolé, samedi 13 juillet 2024.

Bal du 14 juillet Locquénolé Finistère

Bal folk et traditionnel, breton et bien plus encore… 3 orchestres de 20 h à 2 h du matin !

Des food-trucks pour dîner sur place, avec tables et bancs sur les places du village fleuri de Locquénolé (3 fleurs en 2023 !). Mais aussi le bar « Ti Guénolé » et le restaurant « De porc en port » !!

Pendant le dîner au grand air, le groupe brestois « Les rats crevés » montrera le talent de ses musiciens et chanteuses et chanteurs !

Entrée gratuite .

Début : 2024-07-13 20:00:00

fin : 2024-07-14 02:00:00

Place de la liberté et cour du préau

Locquénolé 29670 Finistère Bretagne guy.airaud@sfr.fr

