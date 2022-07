Bal du 14 juillet Herbsheim Herbsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Herbsheim

Bal du 14 juillet Herbsheim, 13 juillet 2022, Herbsheim. Bal du 14 juillet

124 Route de Boofzheim Herbsheim Bas-Rhin

2022-07-13 – 2022-07-13 Herbsheim

Bas-Rhin Herbsheim Venez Fêter le Bal du 14 juillet au Courlis de Herbsheim, le mercredi 13 juillet à partir de 20h avec DJ Fred aux platines ! Tubes de l’été 2022 et les plus beaux souvenirs. A minuit un magnifique feu d’artifice vous sera offert. Au menu : Tartes Flambées Cérémonie aux Monuments aux morts et distribution de brioches aux enfants à 20h à la place de la Mairie. Défilé aux lampions. Bal avec petite restauration à 19h à la salle Le Courlis. Feux d’artifice vers 23h. +33 3 88 74 11 58 Venez Fêter le Bal du 14 juillet au Courlis de Herbsheim, le mercredi 13 juillet à partir de 20h avec DJ Fred aux platines ! Tubes de l’été 2022 et les plus beaux souvenirs. A minuit un magnifique feu d’artifice vous sera offert. Au menu : Tartes Flambées Herbsheim

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Herbsheim Autres Lieu Herbsheim Adresse 124 Route de Boofzheim Herbsheim Bas-Rhin Ville Herbsheim lieuville Herbsheim Departement Bas-Rhin

Herbsheim Herbsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herbsheim/

Bal du 14 juillet Herbsheim 2022-07-13 was last modified: by Bal du 14 juillet Herbsheim Herbsheim 13 juillet 2022 124 Route de Boofzheim Herbsheim Bas-Rhin

Herbsheim Bas-Rhin