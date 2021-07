Miramas Place Jourdan Bouches-du-Rhône, Miramas Bal du 14 juillet – Fête nationale Place Jourdan Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Miramas

Bal du 14 juillet – Fête nationale Place Jourdan, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Miramas. Bal du 14 juillet – Fête nationale

Place Jourdan, le mercredi 14 juillet à 18:30

### **Bal du 14 juillet – Fête nationale** **18h30 • Cérémonie patriotique** suivie d’un apéritif offert par la municipalité. **20h-22h30 • Show Années 80 :** **Première partie** « Au cœur de la chanson française » Au programme, les plus grands succès d’hier à aujourd’hui de Charles Aznavour à Calogéro en passant par Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, Gilbert Bécaud, Jean Ferrat, Francis Cabrel, Michel Sardou, Patrick Bruel, Julien Clerc, Marc Lavoine, Christophe, Michel Delpech, Michel Berger ou encore M Pokora. **Seconde partie** « Génération tubes » Le meilleur des années 80. Une soirée intergénérationnelle pour voyager au cœur de la chanson française d’hier à aujourd’hui…

Entrée libre

Fête nationale Place Jourdan Miramas Miramas Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T18:30:00 2021-07-14T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Miramas Étiquettes évènement : Autres Lieu Place Jourdan Adresse Miramas Ville Miramas lieuville Place Jourdan Miramas