Bas-Rhin Fête nationale à partir de 18h45 avec inauguration de la salle Panama. Apéritif offert. Ambiance musicale assurée avec Soulshines Band. Toute la soirée petite restauration (tartes flambées, buvette et brioche offerte aux enfants) Structure gonflable pour les enfants de 18h à 22h. Défilé aux lampions – Le feu d’artifice sera tiré vers 23h. Accès par le pont de la rue du Stade. +33 6 65 15 79 89 Matzenheim

