Bal du 14 juillet avec le groupe Sphere Bois du Pouliguen Le pouliguen, dimanche 14 juillet 2024.

Bal du 14 juillet avec le groupe Sphere Venez danser et vous amuser au rythme des musiques du groupe « SPHERE » Musique variée de 1950 à aujourd’hui. En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu à la salle André Ravache, place de la D… Dimanche 14 juillet, 21h00 Bois du Pouliguen Gratuit: 0

Venez danser et vous amuser au rythme des musiques du groupe « SPHERE » Musique variée de 1950 à aujourd’hui.

En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu à la salle André Ravache, place de la Duchesse Anne.

Bois du Pouliguen Rue Pierre 1er de Serbie 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

CULTURE FAMILLE