de 21h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

Le Bal do Brasil est de retour cet été avec une soirée spécial Nordeste grâce à la magnifique Renata Rosa !!! Venez danser avec nous vendredi 30 juin à l’Eclair, le nouveau spot dingue signé Soukmachine à Epinay Sur Seine avec live et clubbing brazil mix samba, forro axé, mpb, afrobr, carimbo, carnaval, bailefunk et muita caipirinha et festaaaa !! L’Eclair 8 avenue de Lattre de Tassigny 93800 Épinay-sur-Seine Contact : https://www.facebook.com/events/867258118157286/

