.Tout public. payant PAF : 8€ av. 22H -10€ après Soirée samba, axé, MPB, Funky avec w/ Atividade na Laje & Gira Sol + Dj set au Café A à Paris 10 !! LE BAL DO BRASIL EST DE RETOUR ce printemps avec une soirée spécial Nordeste focus BAHIA ET SALVADOR !!! Venez danser avec nous samedi 20 MAI au CAFE A (terrasse, bar et chapelle) avec lives, clubbing brazil mix #samba, #forro #axé, #MPB, #afrobr, #carimbo, #carnaval, #bailefunk et muita caipirinha para fazer a FESTAAAA !! Café A 148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/196366326531002/

