Bal do Brasil : Forró de 4 Tokes + Dj Dimé Marseille 2e Arrondissement, 28 janvier 2023

2023-01-28 – 2023-01-28

Latté 16 Rue De l’Evêché

Marseille 2e Arrondissement

Bouches-du-Rhône EUR 7 7 Forró de 4 Tokes est née d’une passion commune pour la musique et la danse Forró. 4 tokes c’est : 4 musiciens, 4 instruments, 4 personnalités, 4 univers musicaux qui se rencontrent et qui fusionnent autour de la musique traditionnelle du nordeste brésilien.

Le groupe vous transporte dans le répertoire Forró et vous fait également découvrir des danses et rythmes du Nordeste du Brésil comme le Baiao, Xote, Ciranda, Côco.



DJ Dimé (Sons do Nordeste)

Derrière les platines, entre tradition et modernité, dj dimé cultive son groove et vous fait découvrir cette musique et cette danse énergique, joyeuse et sensuelle connaissant un grand succès dans toute l’Europe.



Bonne ambiance assurée ! Rendez-vous au Latté pour le Bal do Brasil : Forró de 4 Tokes + Dj Dimé.

