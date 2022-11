Bal d’hiver Pass’Jeunes Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégorie d’évènement: Saint-Léonard-de-Noblat

Bal d’hiver Pass’Jeunes Saint-Léonard-de-Noblat, 9 décembre 2022, Saint-Léonard-de-Noblat. Bal d’hiver Pass’Jeunes

Saint-Léonard-de-Noblat

2022-12-09 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-09 Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à 20h à la salle des fêtes Bastin à Beaufort. Entrée : 5€ ou gratuit pour les détenteurs du pass’jeunes. Consommation payante (sans alcool). Restauration sur place (Pizza Fifi). Réservation souhaitable car 150 personnes maximum. Formulaire inscription : https://forms.gle/QYsE6wKvZVcnE3kG6. Rens./Résa. : 06 10 21 25 65 ou association@passjeunes.org Bal d’hiver organisé par l’association Pass’Jeunes pour tous les jeunes à partir de 15 ans, jusqu’à 20 ans et animé par le DJ Kriss Anim à la platine. Dress code : chic / bien habillé. Bar à bonbon, gâteau, élection de la reine et roi du bal… Saint-Léonard-de-Noblat

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu Saint-Léonard-de-Noblat Adresse Saint-Léonard-de-Noblat Ville Saint-Léonard-de-Noblat lieuville Saint-Léonard-de-Noblat

Bal d’hiver Pass’Jeunes Saint-Léonard-de-Noblat 2022-12-09 was last modified: by Bal d’hiver Pass’Jeunes Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 9 décembre 2022

Saint-Léonard-de-Noblat