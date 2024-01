Bal d’Hiver du Cause Toujours Sous la Halle St-Jean Valence, samedi 20 janvier 2024.

Bal d’Hiver du Cause Toujours Sous la Halle St-Jean Valence Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20 00:00:00

Événement incontournable de la vie du « Cause Toujours » et même de Valence, alentours, le « Bal d’hiver » vous emmène dans une soirée où l’art et la musique occupent l’espace public pour votre plus grand plaisir !

.

Sous la Halle St-Jean Rue Saint Jean

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lecausetoujours@gmail.com



Mise à jour le 2023-12-23 par Valence Romans Tourisme