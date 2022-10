Bal d’Halloween La Ciotat La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne La Ciotat Les costumes et déguisements seront les bienvenus.

Garez vos citrouilles à l’extérieur et venez partager cette soirée festive avec le Comité des Fêtes de La Ciotat.

Boissons, sandwiches, pizzas et gâteaux de soirée seront proposés tout au long de la soirée. Le bal d’Halloween sera animé par Alexandre Melchior. +33 6 35 35 49 97 Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat

