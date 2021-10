Bègles Centre Social et Culturel Bègles, Gironde BAL D’HALLOWEEN Centre Social et Culturel Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

BAL D’HALLOWEEN Centre Social et Culturel, 22 octobre 2021, Bègles. BAL D’HALLOWEEN

Centre Social et Culturel, le vendredi 22 octobre à 20:30

Se retrouver entre copains pour faire la fête dans un décor incroyable, une ambiance singulière : le lieu idéal pour passer une soirée inoubliable ! Un DJ sera présent pour assurer l’ambiance et bien d’autres surprises ! Déguisement conseillé ! Invitations à retirer auprès des animateurs jeunesse dans les collèges ou sur les Points Accueil Jeunes (Maison des Lacs, Chaufferie). Gratuit, sur invitation, pour les collégiens. Le pass sanitaire est nécéssaire à partir de 12 ans.

Sur inscription, gratuit.

Le bal annuel pour les collégiens à ne pas manquer ! Centre Social et Culturel 20 rue Pierre et Marie Curie, 33130 Bègles Bègles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Centre Social et Culturel Adresse 20 rue Pierre et Marie Curie, 33130 Bègles Ville Bègles lieuville Centre Social et Culturel Bègles