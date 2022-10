Bal d’Halloween Branges Branges Catégories d’évènement: Branges

BAL D'HALLOWEEN / CRÉATION ART'MONIE

Jeune public à partir de 3 ans

Durée : 1 h30 Pour continuer les festivités d’Halloween, venez vivre un moment joyeux en famille et en dansant aux couleurs de la fête «Dia de muertos».

Phyzélis, Satanis et le Barjo’trio vous invitent à partager des histoires à danser qui vont vous faire frissonner de peur et de joie : des miroirs déformants, des trains fantômes, une potion maléfique, la ronde des sorcières… Un bal ludique explosif plein de surprises.

Sur place, des potions magiques et autres gourmandises ! Déguisements conseillés ! https://www.lagrangerouge.org/saison-culturelle/jeune-public/spectacles,theme-16.htm?archive=&cle_article=1627040421#cle_article_1627040421 Salle du Marais Route du Bourg Branges

