[APPI](https://appimusique.wordpress.com/) vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale à la découverte des musiques traditionnelles à danser de Gascogne et au-delà.

Gratuits pour les adhérents / 10€ adhésion

L’association pour la Promotion de la Pratique Instrumentale (APPI) vous invite à partager un moment de convivialité à l’occasion du bal d’été! Centre culturel Château Palmer Rue Aristide Briand, 33150 Cenon Cenon Gironde

