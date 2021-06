Sars-Poteries MusVerre,un musée du département du Nord Nord, Sars-Poteries Bal des Verriers MusVerre,un musée du département du Nord Sars-Poteries Catégories d’évènement: Nord

Sars-Poteries

Bal des Verriers MusVerre,un musée du département du Nord, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Sars-Poteries. Bal des Verriers

MusVerre, un musée du département du Nord, le samedi 3 juillet à 18:00

Du musette ragtime et du swing à l’ancienne comme on n’en fait plus, à l’accordéon diatonique, au violon, à la guitare, au banjo, à la batterie « jâze » et bien sûr au chant! Après une initiation à la musette, glissez-vous dans la peau des verriers du début du siècle pour danser jusqu’au bout de la nuit dans une ambiance guinguette festive. Petite restauration (food-truck burgers) et buvette payantes sur place.

Accès libre

Un bal à l’ancienne! MusVerre,un musée du département du Nord 76 rue du Général de Gaulle, 59216 Sars-Poteries Sars-Poteries Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Sars-Poteries Étiquettes évènement : Autres Lieu MusVerre,un musée du département du Nord Adresse 76 rue du Général de Gaulle, 59216 Sars-Poteries Ville Sars-Poteries lieuville MusVerre,un musée du département du Nord Sars-Poteries