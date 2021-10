Saint-Bonnet-près-Riom Saint-Bonnet-près-Riom Puy-de-Dôme, Saint-Bonnet-prés-Riom Bal des Vendanges Saint-Bonnet-près-Riom Saint-Bonnet-près-Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Bonnet-prés-Riom

Bal des Vendanges Saint-Bonnet-près-Riom, 9 octobre 2021, Saint-Bonnet-près-Riom. Bal des Vendanges 2021-10-09 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-09 03:00:00 03:00:00

Saint-Bonnet-près-Riom Puy-de-Dôme Saint-Bonnet-près-Riom La saison culturelle 2021-2022 s’ouvre au Gamounet avec le Bal des Vendanges, avec Les Brayauds. contact@brayauds.fr +33 4 73 63 36 75 http://www.brayauds.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Saint-Bonnet-prés-Riom Autres Lieu Saint-Bonnet-près-Riom Adresse Ville Saint-Bonnet-près-Riom lieuville 45.92948#3.11617