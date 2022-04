Bal des Sixties ! Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Granville Manche Bal des Sixties pour fêter les 60 ans du rattachement de la commune de Saint-Nicolas à Granville (1962-2022) ! L’espace Pierre et Marie CURIE accueille le grand public dès 17h pour des animations gratuites, jeux d’antan, livres XXL, exposition… le tout dans une ambiance festive. Dès 19h00, la musique des sixties résonnera dans le quartier Saint-Nicolas ! Restauration sur place. Gratuit. Bal des Sixties pour fêter les 60 ans du rattachement de la commune de Saint-Nicolas à Granville (1962-2022) ! L’espace Pierre et Marie CURIE accueille le grand public dès 17h pour des animations gratuites, jeux d’antan, livres XXL, exposition… le… communication@ville-granville.fr +33 2 33 91 30 00 http://www.ville-granville.fr/ Bal des Sixties pour fêter les 60 ans du rattachement de la commune de Saint-Nicolas à Granville (1962-2022) ! L’espace Pierre et Marie CURIE accueille le grand public dès 17h pour des animations gratuites, jeux d’antan, livres XXL, exposition… le tout dans une ambiance festive. Dès 19h00, la musique des sixties résonnera dans le quartier Saint-Nicolas ! Restauration sur place. Gratuit. Granville

