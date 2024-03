Bal des Sapeurs-Pompiers du Faou Crozon, samedi 6 juillet 2024.

Bal des Sapeurs-Pompiers du Faou Crozon Finistère

L’Amical des sapeurs-pompiers du Faou reviennent le samedi 6 juillet 2024 pour fêter avec vous les 10 ans du bal des pompiers à partir de 18h quai Quelen au Faou

Le programme

18h00

Moon’s Law, groupe Lorientais Pop/Rock

19h00

Lunis, grande gagnante de la Star Academy en 2009 sur W9 groupe de musique électro/pop frais et moderne

20h00 et 23h00

La chorégraphie de l’année que les jeunes et les moins jeunes connaissent par cœur et sur le bout des doigts, les pompiers du Faou vous présente Chenille School Academy demi-finaliste de La France a un incroyable talent présenté sur M6

21h00

Le groupe de musique que le monde entier a connu après sa victoire à Eurovision en 1974, les sapeurs-pompiers du Faou vous présentent Arrival UK The Hits Of Abba Tribute grand groupe de pop tout droit venu de Londres avec ses multiples reprises qui vous feront revivre une deuxième jeunesse

23h30

Bal des sapeurs-pompiers du Faou avec DJ Yannick-G et distribution de cadeaux.

Les sapeurs-pompiers du Faou vous réserve une surprise pour pimenter cette soirée de faoulliiiie.

Snack et buvette sur place

Nombre de places limitées au prix de 5€ avec gobelet inclus ⚠️ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-06

Quai Quelen

Crozon 29590 Finistère Bretagne

L'événement Bal des Sapeurs-Pompiers du Faou Crozon a été mis à jour le 2024-03-15