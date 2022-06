Bal des Sapeurs-Pompiers de Rosheim Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Place de la République Rosheim Bas-Rhin

2022-07-13 19:00:00 – 2022-07-13 23:00:00 Rosheim

Le traditionnel bal des pompiers est de retour ! Buvette, tartes flambées, burger et animation assurée par FL Animation.

