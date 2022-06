Bal des Restos : Anoraak + Matteo (Chinese Man) + Gystere Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: 13002

Marseille 2e Arrondissement 13002 12 15 Les Restaurants du Cœur des Bouches du Rhône présentent Anoraak et Matteo (Chinese Man) pour le Bal des Restos (sous réserve de modifications).



Le Bal des Restos c’est l’occasion de découvrir ou de retrouver les artistes pour une soirée festive et solidaire.



Line-Up

Le 25 juin à Marseille, dansez sur les sons de :

Anoraak

Matteo (Chinese Man)

& Gystere



Tous les profits de cet événement permettront de financer les missions sociales des Restos du Cœur. Dock des Suds 12 Rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement

