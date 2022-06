Bal des Pompiers, retraite aux flambeaux et feu d’artifice Saint-Quay-Portrieux, 13 juillet 2022, Saint-Quay-Portrieux.

Bal des Pompiers, retraite aux flambeaux et feu d’artifice

Quai Robert Richet Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor

2022-07-13 – 2022-07-13

Saint-Quay-Portrieux

Côtes d’Armor

Soirée moules-frites, bal animé et feu d’artifice à la tombée de la nuit.

Distribution des lampions dès 21h (esplanade du Casino), départ du défilé vers le port à 21h45 et pour conclure en beauté la soirée, grand feu d’artifice à la tombée de la nuit au Portrieux (environ 23h).

Au programme du bal : DJ Bluff et DJ Benoît pour enflammer la piste de danse sur des sons funk, hip hop mais aussi les succès intemporels et les derniers hits du moment.

Réservation du repasauprès de l’Office de tourisme

Un rendez-vous organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers du Sud Goëlo et la ville.

