2022-07-13 18:30:00 – 2022-07-13
Rue de Colleville Caserne des pompiers
Ouistreham 14150

Ouistreham 14150 Le traditionnel bal des pompiers de Ouistreham fait son grand retour cet été !

Le traditionnel bal des pompiers de Ouistreham fait son grand retour cet été !

Au programme des festivités : restauration sur place, animation pour les enfants, tombola, DJ Lorio pour la musique…

Rue de Colleville Caserne des pompiers Ouistreham

