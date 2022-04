Bal des Pompiers Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Catégories d’évènement: Gard

Méjannes-le-Clap Gard Venez vous divertir lors de la fête nationale organisée par les Pompiers! Dès 15h – Place aux Herbes 15h :Tournoi de pétanque (100€ +les mises) – Doublette montée De17h à 18h : Spectacle de magie avec Tabarin le Magicien De18h à 19h : Sculpture sur ballon De19h à 21h : Sueño de Rumba avec le groupe de musique Flamenco De21h à 1h : Anim-Music DJ Paulo, ambiance fiesta Buvetteet petite restauration sur place en soirée Organisépar l’Amicale des Sapeurs-pompiers en partenariat avec la Mairie Infos :Office de tourisme : 04 66 24 42 41 accueil@mejannesleclap.com +33 4 66 24 42 41 http://www.mejannesleclap.com/ Droits gérés

