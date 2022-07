Bal des pompiers et feu d’artifice Saint-Macaire Saint-Macaire Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Macaire

Bal des pompiers et feu d’artifice Saint-Macaire, 13 juillet 2022, Saint-Macaire. Bal des pompiers et feu d’artifice

Bas des remparts Saint-Macaire Gironde

2022-07-13 16:30:00 – 2022-07-13 Saint-Macaire

Gironde Saint-Macaire EUR 18 18 16h30 : animation des jeunes sapeurs pompiers

19h : apéro musical avec le groupe Ardiprofs

Soirée animée par DJ Studiolaser

23h : feux d’artifice Repas assis sur réservation, buvette et snacking. 16h30 : animation des jeunes sapeurs pompiers

19h : apéro musical avec le groupe Ardiprofs

Soirée animée par DJ Studiolaser

23h : feux d’artifice Repas assis sur réservation, buvette et snacking. +33 5 56 63 03 64 16h30 : animation des jeunes sapeurs pompiers

19h : apéro musical avec le groupe Ardiprofs

Soirée animée par DJ Studiolaser

23h : feux d’artifice Repas assis sur réservation, buvette et snacking. Pixabay

Saint-Macaire

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Macaire Autres Lieu Saint-Macaire Adresse Bas des remparts Saint-Macaire Gironde Ville Saint-Macaire lieuville Saint-Macaire Departement Gironde

Saint-Macaire Saint-Macaire Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-macaire/

Bal des pompiers et feu d’artifice Saint-Macaire 2022-07-13 was last modified: by Bal des pompiers et feu d’artifice Saint-Macaire Saint-Macaire 13 juillet 2022 Bas des remparts Saint-Macaire Gironde

Saint-Macaire Gironde